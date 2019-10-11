Сациви бедняков





То, что это бедняцкая еда, не делает это блюдо невкусным, напротив, в мировой кулинарии много примеров того, как бедняки создавали еду, которая впоследствии становилось гордостью национальной кухни. Здесь случай не совсем такой, блюдо скорее региональное, но все равно очень вкусное и легкое в приготовлении, в отличие от помянутого выше сациви, приготовить которое целая академия

Итак, приступим. Готовила не я, я только запечатлевала. Автор же моя тетя, которая с первых же минут оговорила тот факт, что посуда не для фотографирования, но уж пардон, в ней удобно. Не поспоришь ведь

Основной ингредиент – курица. Была обсмолена, лишена железы с причинного места и вымыта

Далее расчленена и уложена в нефотогеничную кастрюлю. Воду доливать не нужно, при нагревании выделится довольно жидкости плюс к той, что осталась после мытья. Зажигаем, значит, под кастрюлей огонь и доводим курицу до побеления мяса снаружи

Мелко-мелко режем лук, 2 головки и добавляем к курице

Большой помидор или пару-тройку поменьше натрем на терке, только мякоть. Это такой метод ленивого повора: чтобы не ошпаривать и не устраивать танцев с бубнами, просто разрезаем помидор пополам и со стороны надреза трем на крупной терке. Мякоть измельчается, а шкурка остается в руке

Когда жидкости в кастрюле поубавится, добавим перец – полстручка сильно острого и продолжим тушить, пока не приготовим соус

Соус. 1 ст. грецких орехов размалываем с солью в блендере, добавляем по 1 ст.л. с горкой пшеничной и кукурузной муки, пряности: кинзу, шафран имеретинский, уцхо сунели (пажитник). Поясняю для чего два вида муки. Пшеничная создаст густоту, а кукурузная – ореховую фактуру. В сациви все это делают орехи в большом количестве

Затем вливаем немного горячей воды и прокручиваем все до однородности. После доливаем воду до полулитра и опять прокручиваем до гладкости

Теперь вливаем массу в кастрюлю, добавляем помидор, кладем пучок связанной зелени (кинза, укроп, петрушка, выравниваем соль. Хорошо перемешиваем и, понизив огонь до очень низкого, оставляем блюдо на огне минут на 40, пока оно не покроется плоной пленкой. Мешать не нужно

Вот здесь не очень ясно, но если приглядеться, видна как раз эта пленка. Блюдо приобретает золотистый оттенок

И можно подавать. Прелесть гаро в том, что оно одинаково вкусно как в горячем так и в холодном виде, тогда как сациви, что видно и из его названия в том числе – циви значит холодный – подают только холодным

И поближе

Мясо очень нежное, соус ароматный и все вместе очень вкусно

Всегда ваша© Грузинка и © Грузинкина тетя