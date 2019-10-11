Сациви бедняков
То, что это бедняцкая еда, не делает это блюдо невкусным, напротив, в мировой кулинарии много примеров того, как бедняки создавали еду, которая впоследствии становилось гордостью национальной кухни. Здесь случай не совсем такой, блюдо скорее региональное, но все равно очень вкусное и легкое в приготовлении, в отличие от помянутого выше сациви, приготовить которое целая академия
Итак, приступим. Готовила не я, я только запечатлевала. Автор же моя тетя, которая с первых же минут оговорила тот факт, что посуда не для фотографирования, но уж пардон, в ней удобно. Не поспоришь ведь
Основной ингредиент – курица. Была обсмолена, лишена железы с причинного места и вымыта
Далее расчленена и уложена в нефотогеничную кастрюлю. Воду доливать не нужно, при нагревании выделится довольно жидкости плюс к той, что осталась после мытья. Зажигаем, значит, под кастрюлей огонь и доводим курицу до побеления мяса снаружи
Мелко-мелко режем лук, 2 головки и добавляем к курице
Большой помидор или пару-тройку поменьше натрем на терке, только мякоть. Это такой метод ленивого повора: чтобы не ошпаривать и не устраивать танцев с бубнами, просто разрезаем помидор пополам и со стороны надреза трем на крупной терке. Мякоть измельчается, а шкурка остается в руке
Когда жидкости в кастрюле поубавится, добавим перец – полстручка сильно острого и продолжим тушить, пока не приготовим соус
Соус. 1 ст. грецких орехов размалываем с солью в блендере, добавляем по 1 ст.л. с горкой пшеничной и кукурузной муки, пряности: кинзу, шафран имеретинский, уцхо сунели (пажитник). Поясняю для чего два вида муки. Пшеничная создаст густоту, а кукурузная – ореховую фактуру. В сациви все это делают орехи в большом количестве
Затем вливаем немного горячей воды и прокручиваем все до однородности. После доливаем воду до полулитра и опять прокручиваем до гладкости
Теперь вливаем массу в кастрюлю, добавляем помидор, кладем пучок связанной зелени (кинза, укроп, петрушка, выравниваем соль. Хорошо перемешиваем и, понизив огонь до очень низкого, оставляем блюдо на огне минут на 40, пока оно не покроется плоной пленкой. Мешать не нужно
Вот здесь не очень ясно, но если приглядеться, видна как раз эта пленка. Блюдо приобретает золотистый оттенок
И можно подавать. Прелесть гаро в том, что оно одинаково вкусно как в горячем так и в холодном виде, тогда как сациви, что видно и из его названия в том числе – циви значит холодный – подают только холодным
И поближе
Мясо очень нежное, соус ароматный и все вместе очень вкусно
Всегда ваша© Грузинка и © Грузинкина тетя
Всем привет!
Саламата — мучная казачья похлебка из муки, описанная Гоголем в Тарасе Бульбе. Ели и дома и в походах. Если было, добавляли масло, сало. Не было — ели из одной муки.
Умач — суп из муки.
Затируха — крестьянская похлебка.
Кускус — фактически мелкие мучные катышки
Знаменитый хлебный суп.
В Африке вообще отжиг словами не описать.
Всех не перечислишь. Традиция всех народов. И да, самые вкусные блюда — это безусловно народные, проверенные веками.
Гаро не пробовал, но уверен, что в таком исполнении, да еще и с курицей, вкусно
Тете зачод! Пусть вливаеца
Люблю читать о каких-то аутентичных блюдах!
Спасибо!
Привет. Гаро никогда не пробовала. И не слышала о нем даже. Очень по домашнему. Тетя молодец, с пониманием отнеслись к фотокорреспонденту.;-)
@ тиберий горобец:
Да, мучные похлебки — это мировой бедняцкий тренд, а есть же еще и из травы еда, та же ботвинья или вот наше пхали. Но, должна вам сказать, в Грузии никогда не бывало тотального голода и мора, потому что климат, во-первых, а во-вторых орехи испокон веков и фасоль с 16 века, а там, где эти энергоносители, голода не бывает. Но бедеяки, ясное дело, всюду и всегда были и есть, к сожалению. Я вам показывала чимори — хлебное харчо, та же песня.
А гаро да, очень вкусно, спасибо, Тиби!
@ Мидведь:
И тебе спасибо, я рада!
Абстракция написал:
Спасибо, Абстракция, должна тебе сказать, не то что ты, даже многие и многие грузины о нем не слышали. Тетя у меня суперская!
Определенно Абстракции надо другое имя придумать! Объявляю конкурс, победителя выберет сама Абстракция!
Акция! многоплановое слово
gruzinka написал:
У меня папуля (отчим) грузин, нужно у него спросить, как с работы прийдёт, ел ли он гаро
тиберий горобец написал:
Как «Манька Облигация или Аблигация?»)))
Еще один пробел в моих знаниях восполнен никогда о таком не слышал и не видел. Придумать сложное и воплотить не сложно. Сложно сделать что-то простое, которое понравится всем без исключения. Выглядит что текст, что фото очень вкусно! И винишко так в тему гармонично, по пятничному прям!
Надо начинать готовица к проведению Пятницы
@ тиберий горобец:
Веришь нет? Я такой с утра второй день подряд и без капли спиртного! Хотя сравнение не корректно, они лежат и отдыхают, а я бегаю в мыле.
Сегодня всемирный день яйца!
Сегодня международный день девочек!
Очень люблю, когда Грузи национальную еду показывает! Это класс! Я ела такое сациви бедняков в гостях, там отец семейства готовил он грузин, на вид ну очень похоже, по этому знаю что вкусно!
Спасибо тебе и твоей тете!
Приветы!
Всем шикарной Пятницы!
вчитать…
Надя, а ударение в названии на какой слог?
Так вкусно показала, что прям срочно захотелось приготовить!
Спасибо тебе и тёте!
svetikona написал:
Спасибо, Свет! Ударение очень слабое, не такое, как в славянских языках и всегда на первом слоге
@ Malka:
Спасибо большое, Малка! Рада, что кто-то тебе такое готовил!
@ gruzinka:
Это не конкретно мне готовили, всем гостям, и да, стояло на столе в холодном виде, горячее другое было, не помню уже какое, а вот сациви запомнилось. Кстати еще и тем, что один из гостей, который рядом с сациви сидел, распробовал его первым, и стал всем говорить, ни кто не ешьте, это не вкусно, типа, чтобы ему все досталось, шутил конечно же. Наоборот прорекламировал получается, сразу всем захотелось попробовать.
Вах какое гаро!
Ништяк вообще! Жыденькое есть, горяченькое есть, поэтому моё
Фотки зачетные!
Я тока прилегла, ща еще перечитаю.
Урааа! Пятница!
В Харькове фитбол отборочный, впала болеть
А вы шо делаете?? все
Мидведь написал:
gruzinka написал:
За девочек с яйцаме!
гоооолл!!!
svetikona написал:
валяюсь.
ездили днём с малой на общественном транспорте и с колясой, к ортопеду. а потом ещё и ортопедиковую обувь выбирали, и всё пёрли домой опять же на себе в метро.
в итоге я щя никакая, мне б ото стопарик отого, что у Грузи на фотке, но даже нет сил просить мужа сгонять для меня за оркоголем. и готовить ему я сегодня уже пас
@ arche[r]:
мдя… малоприятное мероприятие(
svetikona написал:
На огороде повыдергала перцы и поми, ночью +8 было, и уже не первую ночь так, днем, правда, хорошо солнечно +24-26 . В общем, под пахать, почти все готово. Осталась свёкла, морковь и тыква мускусная, ну и зелень всякая. Свети, ты как, огородные работы завершила?!
Malka написал:
Почти да, только капуста торчит и поми на выхи повыдергаю. Кабачки на компосте сидят, им там тепло. А так — сидераты месяц назад засеяла, плоскорезом подрублю и сверху листвой укрою. Я ж не копаю огород (по органическому земледелию — сидераты, компост, укрыть. А огурцы вместе с сетками срезала, пора обновлять опоры весной.
@ svetikona:
У тебя тоже практически закрытие сезона, как и у меня. Даже, грустно немного, потому что зима на носу
@ Malka:
охх…