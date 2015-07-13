БондТорт. Кабачковый торт.
Ингредиенты на 2 торта:
2 кабачка
мука — чуть больше 1 ст.
кефир — 1 ст.
яйца — 5 шт.
сахар — 1 ст.л. без горки
сода 1 ч. л.
соль по вкусу
майонез или сметана с большим процентом жирности — 400 гр
чеснок — 8-10 крупных зубчиков
помидоры — 2 шт.
укроп
Приготовление:
Кабачки натереть на крупную терку. Яйца взбить с солью и сахаром, добавить к кабачкам.
В кефире размешать соду и вылить эту смесь тоже к кабачкам. Просеять и добавить муку, хорошо размешать, чтобы не было комочков.
Пожарить блинчики. Стараться сделать их потоньше.
Остудить блины,каждый отдельно. Всего получится где-то 14 блинов (по 7 шт. на торт).
Теперь нужно промазать слои и собрать торт.
У меня домашний майонез, кто его ярый противник, может взять сметану. Дальше все до банального просто. Выдавить чеснок, смешать с майонезом. Нарезать укроп, добавить туда же. Тонко порезать помидоры. Одна половина помидора пойдет в середину торта, другая наверх для красоты.
Есть блюда полезные, а есть вкусные и жопорасширительные. Этот торт из второго разряда. Но кто не боится лишних калорий — пробуйте. Это очень вкусно!
Приятных кулинарных открытий!
© Сикомора
Во! Это именно тот торгиг, к которому бы я налила чашку кофе….или же кружку пива!
Сикомора, аппетит подняла!
или стакашку воттки
Когда-то давно готовила кабачковый торт, было вкусно, но большого впечатления не произвел, больше не повторяла. Наверное хорошо для каких-то летних застолий, а просто в будни оладьями со сметаной обхожусь.
Этот торт нужно есть холодным, чтобы часов 6 постоял в холодильнике, тогда он вкусный, забыла об этом упомянуть. У меня сейчас кабачковый бум начался! Сегодня икру закрываю, могу в качестве шортика заслать, если интересно кому.
Красиво у тебя, Malka, с желтыми помидорами!
нам здесь всё интересно (с)
У нас погода дрянь, поход накрылся, мамуля из деревни навезла всякого-разного. Начался сезон заготовок, варенья, соленья и т.д. Хочу солнца и свалить на отдых!!!
закусочные торты — хорошая блюдь.
делала когда-то, но коржи пекла в духовке.
Желтые только на верху, в середине обычные красные.
очень уважаю такой торт. Жаль редко доводится готовить. кстати, напомнила мне.
Ах да… я же худею, а он жопорасширительный…
Ну так то хочется…….
С пивом!
класс! я тоже потом зашлю если будут отличия от твоей. очень уважаю кабачковую и баклажанную икру.
о как… клева, никогда не пробовала коржи в духовке запекать. наверное воздушнее и нежнее?
Сегодня кабачковый день!
хорошая штука твой торт, что кабачковый что печеночный… давно не готовлю, а раньше ой как любила, особенно печеночный.
но я бы с удовольствием панастальгировала сейчас, тем более что сегодня без обеда. Вкусная вещь!
Финальное фото красивое.
не могу сравнить — никогда не жарила.
у меня и «тесто» другое, и начинка. помню, что вкусно, и да! должен торт настояцца во фридже.
а можно рецепт пирога? ))
к матери поеду, порадовать хочется..
Спасибо всем! Барсунь, рассказывай о своем пироге поподробней, а то летом жарить блины лень из-за жары. А в духовке мне легче готовить.
Давно такой торт не делала. Только я блины пеку без кефира. Кабачки, яйцы, мука, соль. И начинку делаю из морковки лука . протушу и между слоями. Да впрочем между слоями чего угодно можно напихать!
Это точно! А можно просто блины со сметаной схомячить)
Обычная «нямка». Но чо нет то, не ресторан. Я все же предпочитаю просто кабачковые или кабачково-морковные оладьи со сметаной.
Согласна, Аэлита, что «нямка», но иногда хочется и такой еды, без ресторанной подачи.
в скайпе щас напишу, ибо не камильфо в том же реце.
эт не помидорты…
…..
Такой торт к твоим «рябчикам» и до ковтеля с трубкой гости уже дышать перестанут! )))) Дюже основательно, но нарядно, канеш.
Я вот такие вещи в гостях ем прямо в удовольствие, потому что дома такое не готовлю )))
Не-не, Свети, один кусман этого торта заменяет обед. А уж вечером можно и с коктейлем расслабиться.
А нас наоборот, гостям такое стесняются подавать, а дома для своих запросто, но не часто, все-таки повозиться с ним придется, я делаю, когда нет жары.
Ссо сметаной и чесночкоооом
Или не… со сметаной, чесноком и соленым блин огурчиком!!!
нууу…если Аффтырь не против —
на форму 20 х 15 см
2 кабачка (~ 300-350гр.)
2 яйца
2 зуба чеснока
1 большая луковица
2 ч.л. майонеза
щепотка мускатного ореха
соль + перец
5 — 6 ст. л самовосходящей муки (self rising flour)
кабачки измельчить в блендере ( фуд процессоре) вместе с луком и чесноком.
перелить в миску и добавить яйца, майонез, мускатный орех , всыпать муку и хорошо перемешать. добавить соль и перец.
тесто — как на оладьи.
тесто разделить на 3 части.
форму смазать маслом и испечь 3 коржа. ( 170* -175* С)
Начинка
1. шампиньоны ( можно консервированные) порезать и поджарить с луком + соль и перец
2. сварить 2 яйца — белок мелко покрошить + натёртый сыр ( любой) + майонез — для связки+ соль и перец
3. желтки натереть на тёрке.
Сборка
1 корж — грибы с луком
2 корж — белок с сыром и майонезом
3 корж смазать майонезом, посыпать укропом, петрушкой и тёртым желтком.
Торт поставить в холодильник и дать настояться.
рецепт моей подруги.
( Алёш, спасибо!)
я сейчас тоже кабачки ем, просто с фаршем потушила. быстро и вкусно. люблю кабачки.
Законспектировала. Спасибо!
Всем доброй ночи!
на здоровье.
ваще-то у нас это — праздничная блюдь….
вот кто бы выложил печёночный торт…?
О, спасибо огроменное Барсунь… щас скопирую-распечатаю. потом перенесу в блокнот.
я еще пока на работе.., такие дела..))
я это слово не понимаю, и не приемлю.
«нямкой» можно назвать любое вкусное блюдо. а закусочный торт, помню , маман готовила ещё в моём детстве — из ржаного хлеба. отрезались все корки, хлеб нарезался «коржами» вдоль и промазывались слои разными начинками. и это тоже была праздничная блюдь.
Думаецца, имелось в виду бесхитростно-лоховское-нажористое и заюзаное многократно. (без обид всем,если чё). Возможно, Аэлита вовсе не это имела в виду. ХЗ, я , иногда , такие блюдья даже очень. Они мне понятны и без «сютпризов» неожиданных, типа молекулярной кухни када к ней не готов.
Мне -даа, нра такие кайфовые тёмные
Хорошая штука. Сегодня сделаю тортиг, оладьи вчера не состоялись, ввиду отсутствия яиц. А вообще, прям сразу вспомнилось детство, я когда впервые увидела ( лет 13 было) мне казалось,что такой торт чуть ли не шедевр кулинарного искусства) Еще вспомнилось, делали овощной торт, в общем,: шуба без селедки, смазывали сметаной с чесноком- было очень вкусно. Почему без селедки? я так понимаю,что в жарком Узбекистане не всегда можно было найти селедку, вот народ и изголялся.
а я в детствах торт из печени любил.
есть в записях закурчный торт. типичная нямка времен ссср. но иногда хочется, как и бутеры со шпротами
ЗАКУСОЧНЫЙ блин. сплю еще
оченно хочецо печенкового торта
Про икру кабачковую, обожаю магазинную дешовскую, могу прям банку умять зараз. Но, как не пыталась сделать дома, чтобы была такая: оранжевая и крупинчатая — ни фига! В связи с этим, други , покажите как делать икру кабачковую. Да, и давайте раскрывать тему сезонных овощей, кто какие чудеса сочиняет с этим замечательным овощем?
морковь на мясорубке и долго не варить, будут тебе крупинки)
у меня уже от твоих слов -изжога
Нямка — это пережиток советского прошлого, когда хотели красиво и нарядно, а ни знаний ни продуктов толком не было и майо канеш всегда нямочности добавляет. И как правило, такие блюда не несут в себе никакого тонкого вкуса, делались на массовое потребление и только в семейных кругах.
Ничего подобного, магазинная уварена шо п@здец. Аэлита, ты вообще пробовала именно магазинную?
у меня есть отличный рецепт кабачковой икры, я каждый год варю.
приеду с отпуска буду варить и засылать.
Я утром сварила для еды, но консервирую так же. Взбиваю блендером, крупинки визуально есть. На зиму ещё чуть пасты томатной добавляю.