Кабачковый торт

47 комментариев

БондТорт. Кабачковый торт.
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Ингредиенты на 2 торта:
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2 кабачка
мука — чуть больше 1 ст.
кефир — 1 ст.
яйца — 5 шт.
сахар — 1 ст.л. без горки
сода 1 ч. л.
соль по вкусу
майонез или сметана с большим процентом жирности — 400 гр
чеснок — 8-10 крупных зубчиков
помидоры — 2 шт.
укроп

Приготовление:
Кабачки натереть на крупную терку. Яйца взбить с солью и сахаром, добавить к кабачкам.
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В кефире размешать соду и вылить эту смесь тоже к кабачкам. Просеять и добавить муку, хорошо размешать, чтобы не было комочков.
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Пожарить блинчики. Стараться сделать их потоньше.
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Остудить блины,каждый отдельно. Всего получится где-то 14 блинов (по 7 шт. на торт).
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Теперь нужно промазать слои и собрать торт.
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У меня домашний майонез, кто его ярый противник, может взять сметану. Дальше все до банального просто. Выдавить чеснок, смешать с майонезом. Нарезать укроп, добавить туда же. Тонко порезать помидоры. Одна половина помидора пойдет в середину торта, другая наверх для красоты.
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Есть блюда полезные, а есть вкусные и жопорасширительные. Этот торт из второго разряда. Но кто не боится лишних калорий — пробуйте. Это очень вкусно!

Приятных кулинарных открытий!
© Сикомора

Еще хорошие рецепты:

  1. Тунцовый торт
  2. Кабачковый торт
  3. Пряный кабачковый салат

Кабачковый торт: 47 комментариев

  1. Ya-ninkaYa-ninka

    Во! Это именно тот торгиг, к которому бы я налила чашку кофе….или же кружку пива!
    Сикомора, аппетит подняла!

  2. МидведьМидведь Автор записи

    Ya-ninka:
    Во! Это именно тот торгиг, к которому бы я налила чашку кофе….или же кружку пива!
    Сикомора, аппетит подняла!

    или стакашку воттки

  3. Malka

    Когда-то давно готовила кабачковый торт, было вкусно, но большого впечатления не произвел, больше не повторяла. Наверное хорошо для каких-то летних застолий, а просто в будни оладьями со сметаной обхожусь.

  4. Сикомора

    Этот торт нужно есть холодным, чтобы часов 6 постоял в холодильнике, тогда он вкусный, забыла об этом упомянуть. У меня сейчас кабачковый бум начался! Сегодня икру закрываю, могу в качестве шортика заслать, если интересно кому.

  8. Сикомора

    У нас погода дрянь, поход накрылся, мамуля из деревни навезла всякого-разного. Начался сезон заготовок, варенья, соленья и т.д. Хочу солнца и свалить на отдых!!!

  9. barsabarsa

    закусочные торты — хорошая блюдь.
    делала когда-то, но коржи пекла в духовке.

  10. Malka

    Желтые только на верху, в середине обычные красные.

  11. АлешкинаАлешкина

    очень уважаю такой торт. Жаль редко доводится готовить. кстати, напомнила мне.
    Ах да… я же худею, а он жопорасширительный…
    Ну так то хочется…….
    С пивом!

  13. L.Alex

    класс! я тоже потом зашлю если будут отличия от твоей. очень уважаю кабачковую и баклажанную икру.

  14. L.Alex

    о как… клева, никогда не пробовала коржи в духовке запекать. наверное воздушнее и нежнее?

  15. L.Alex

    Сегодня кабачковый день!
    хорошая штука твой торт, что кабачковый что печеночный… давно не готовлю, а раньше ой как любила, особенно печеночный.
    но я бы с удовольствием панастальгировала сейчас, тем более что сегодня без обеда. Вкусная вещь!
    Финальное фото красивое.

  16. barsabarsa

    не могу сравнить — никогда не жарила.
    у меня и «тесто» другое, и начинка. помню, что вкусно, и да! должен торт настояцца во фридже.

  17. L.Alex

    а можно рецепт пирога? ))
    к матери поеду, порадовать хочется..

  19. Сикомора

    Спасибо всем! Барсунь, рассказывай о своем пироге поподробней, а то летом жарить блины лень из-за жары. А в духовке мне легче готовить.

  20. GrannyGranny

    Давно такой торт не делала. Только я блины пеку без кефира. Кабачки, яйцы, мука, соль. И начинку делаю из морковки лука . протушу и между слоями. Да впрочем между слоями чего угодно можно напихать!

  22. AelitaAelita

    Обычная «нямка». Но чо нет то, не ресторан. Я все же предпочитаю просто кабачковые или кабачково-морковные оладьи со сметаной.

  23. Сикомора

    Согласна, Аэлита, что «нямка», но иногда хочется и такой еды, без ресторанной подачи.

  25. barsabarsa

    в скайпе щас напишу, ибо не камильфо в том же реце.
    эт не помидорты…

  27. svetikonasvetikona

    Такой торт к твоим «рябчикам» и до ковтеля с трубкой гости уже дышать перестанут! )))) Дюже основательно, но нарядно, канеш.

  28. AelitaAelita

    Я вот такие вещи в гостях ем прямо в удовольствие, потому что дома такое не готовлю )))

  29. Сикомора

    Не-не, Свети, один кусман этого торта заменяет обед. А уж вечером можно и с коктейлем расслабиться.

  31. Сикомора

    А нас наоборот, гостям такое стесняются подавать, а дома для своих запросто, но не часто, все-таки повозиться с ним придется, я делаю, когда нет жары.

  32. АлешкинаАлешкина

    Ссо сметаной и чесночкоооом

    Или не… со сметаной, чесноком и соленым блин огурчиком!!!

  33. barsabarsa

    нууу…если Аффтырь не против —

    на форму 20 х 15 см

    2 кабачка (~ 300-350гр.)
    2 яйца
    2 зуба чеснока
    1 большая луковица
    2 ч.л. майонеза
    щепотка мускатного ореха
    соль + перец
    5 — 6 ст. л самовосходящей муки (self rising flour)
    кабачки измельчить в блендере ( фуд процессоре) вместе с луком и чесноком.
    перелить в миску и добавить яйца, майонез, мускатный орех , всыпать муку и хорошо перемешать. добавить соль и перец.
    тесто — как на оладьи.
    тесто разделить на 3 части.
    форму смазать маслом и испечь 3 коржа. ( 170* -175* С)

    Начинка
    1. шампиньоны ( можно консервированные) порезать и поджарить с луком + соль и перец
    2. сварить 2 яйца — белок мелко покрошить + натёртый сыр ( любой) + майонез — для связки+ соль и перец
    3. желтки натереть на тёрке.
    Сборка
    1 корж — грибы с луком
    2 корж — белок с сыром и майонезом
    3 корж смазать майонезом, посыпать укропом, петрушкой и тёртым желтком.
    Торт поставить в холодильник и дать настояться.
    рецепт моей подруги.
    ( Алёш, спасибо!)

  34. TashikaTashika

    я сейчас тоже кабачки ем, просто с фаршем потушила. быстро и вкусно. люблю кабачки.

  38. barsabarsa

    на здоровье.
    ваще-то у нас это — праздничная блюдь….
    вот кто бы выложил печёночный торт…?

  39. L.Alex

    О, спасибо огроменное Барсунь… щас скопирую-распечатаю. потом перенесу в блокнот.
    я еще пока на работе.., такие дела..))

  40. barsabarsa

    я это слово не понимаю, и не приемлю.
    «нямкой» можно назвать любое вкусное блюдо. а закусочный торт, помню , маман готовила ещё в моём детстве — из ржаного хлеба. отрезались все корки, хлеб нарезался «коржами» вдоль и промазывались слои разными начинками. и это тоже была праздничная блюдь.

  41. svetikonasvetikona

    Думаецца, имелось в виду бесхитростно-лоховское-нажористое и заюзаное многократно. (без обид всем,если чё). Возможно, Аэлита вовсе не это имела в виду. ХЗ, я , иногда , такие блюдья даже очень. Они мне понятны и без «сютпризов» неожиданных, типа молекулярной кухни када к ней не готов.

  43. svetikonasvetikona

    Мне -даа, нра такие кайфовые тёмные

  44. rusala

    Хорошая штука. Сегодня сделаю тортиг, оладьи вчера не состоялись, ввиду отсутствия яиц. А вообще, прям сразу вспомнилось детство, я когда впервые увидела ( лет 13 было) мне казалось,что такой торт чуть ли не шедевр кулинарного искусства) Еще вспомнилось, делали овощной торт, в общем,: шуба без селедки, смазывали сметаной с чесноком- было очень вкусно. Почему без селедки? я так понимаю,что в жарком Узбекистане не всегда можно было найти селедку, вот народ и изголялся.

  45. MANOWAR

    а я в детствах торт из печени любил.

    есть в записях закурчный торт. типичная нямка времен ссср. но иногда хочется, как и бутеры со шпротами

  47. МидведьМидведь Автор записи

    оченно хочецо печенкового торта

  49. rusala

    Про икру кабачковую, обожаю магазинную дешовскую, могу прям банку умять зараз. Но, как не пыталась сделать дома, чтобы была такая: оранжевая и крупинчатая — ни фига! В связи с этим, други , покажите как делать икру кабачковую. Да, и давайте раскрывать тему сезонных овощей, кто какие чудеса сочиняет с этим замечательным овощем?

  50. Аэлита

    морковь на мясорубке и долго не варить, будут тебе крупинки)

  52. Аэлита

    Нямка — это пережиток советского прошлого, когда хотели красиво и нарядно, а ни знаний ни продуктов толком не было и майо канеш всегда нямочности добавляет. И как правило, такие блюда не несут в себе никакого тонкого вкуса, делались на массовое потребление и только в семейных кругах.

  53. rusala

    Аэлита: морковь на мясорубке и долго не варить, будут тебе крупинки)

    Ничего подобного, магазинная уварена шо п@здец. Аэлита, ты вообще пробовала именно магазинную?

  55. L.Alex

    у меня есть отличный рецепт кабачковой икры, я каждый год варю.
    приеду с отпуска буду варить и засылать.

  56. svetikonasvetikona

    Я утром сварила для еды, но консервирую так же. Взбиваю блендером, крупинки визуально есть. На зиму ещё чуть пасты томатной добавляю.

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