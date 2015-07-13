Бонд Торт. Кабачковый торт.





Ингредиенты на 2 торта:



2 кабачка

мука — чуть больше 1 ст.

кефир — 1 ст.

яйца — 5 шт.

сахар — 1 ст.л. без горки

сода 1 ч. л.

соль по вкусу

майонез или сметана с большим процентом жирности — 400 гр

чеснок — 8-10 крупных зубчиков

помидоры — 2 шт.

укроп

Приготовление:

Кабачки натереть на крупную терку. Яйца взбить с солью и сахаром, добавить к кабачкам.



В кефире размешать соду и вылить эту смесь тоже к кабачкам. Просеять и добавить муку, хорошо размешать, чтобы не было комочков.



Пожарить блинчики. Стараться сделать их потоньше.



Остудить блины,каждый отдельно. Всего получится где-то 14 блинов (по 7 шт. на торт).



Теперь нужно промазать слои и собрать торт.



У меня домашний майонез, кто его ярый противник, может взять сметану. Дальше все до банального просто. Выдавить чеснок, смешать с майонезом. Нарезать укроп, добавить туда же. Тонко порезать помидоры. Одна половина помидора пойдет в середину торта, другая наверх для красоты.



Есть блюда полезные, а есть вкусные и жопорасширительные. Этот торт из второго разряда. Но кто не боится лишних калорий — пробуйте. Это очень вкусно!

Приятных кулинарных открытий!

© Сикомора