Киркаж — фасолевый салат

Очень простой салат, на приготовление которого уйдут минуты, при условии, что у вас есть готовая фасоль. В Тбилиси этот салат считается армянским, хотя однажды мне довелось общаться с настоящими, т.е. живущими в Армении армянами, и они сказали, что сухую фасоль у них не готовят, только стручковую. Не хочу сказать, что грузинские армяне ненастоящие, еще какие настоящие, но кулинарная культура у них с теми, другими, немного различается. Это и понятно: с кем поведешься, от того и наберешься, так что вполне допускаю, что это салат тбилисских армян. В общем, суть совсем не в этом, а в том, что для любителей сих бобовых это очень вкусно, ну а нелюбители пусть меня простят, сегодня не их день
Салат в данном случае побочный продукт фасоли, варившейся для начинки пирожков, о которых я расскажу позже как-нибудь, это я к тому, что никакие пропорции тут не нужны, просто берешь сколько есть и готовишь по своему вкусу, следуя списку ингредиентов, а список таков:
Фасоль
Лук
Кинза
Соль, перец
Винный уксус
Растительное масло
Приступим. Фасоль перебираем, чтобы удалить всякие возможные веточки и камешки, которые в ней иногда встречаются и убрать поврежденные бобы
Промываем, заливаем водой вровень с уровнем фасоли, доводим до кипения, кипятим 3-5 минут и воду сливаем
Опять заливаем воду, уже много, и ставим вариться. Я никогда не замачиваю фасоль заранее, мне спешить некуда
Теперь главное не пропустить тот момент, когда фасоль уже готова, но зернышки еще целые, потому что именно такие нам и нужны. В данном случае яшумовкой достала две порции и положила их в миску, в которой буду готовить дальше. Если попадет немного жидкости, ничего, в некоторых случаях, если получается очень уж сухо, можно даже ее специально добавить, но я люблю когда сухо
Вот все, чем будем заправлять. Кроме масла. Масло можно брать любое растительное, очень вкусно с нерафинированным подсолнечным, пахучим таким, но у меня в этот раз его не было, поэтому использовала кукурузное
Лук режем полукольцами, кинзу не слишком мелко, но и не сильно крупно
Соль, перец, лук и кинзу соединяем с фасолью, перемешиваем и заправляем маслом
Добавляем винный уксус, по чуть-чуть, чтобы не было слишком кисло. Уксус нужен обязательно (ну, можно заменить лимонным соком), потому что он очень оживляет и балансирует вкус. Если будуте готовить, попробуйте без и с уксусом и поймете разницу
Теперь, еще раз перемешав, накрываем крышкой и отправляем в холодильник настояться
И прошу к столу!
Я не люблю фасоль из банки, мне кажется, вкус у нее совсем другой, чем у «живой» фасоли, невкусная она для меня, а поверьте мне, я в жизни съела столько фасоли, что могу отличить что и как, поэтому от чистого сердца не рекомендую ее использовать. Но решать вам
Всегда ваша © Грузинка
Превосходно! обязательно сделаю на каникулах.
Хотя фасоль очень люблю, но готовлю к сожалению не часто. И новый салат очень кстати.
Натуральная фасоль конечно мне вкуснее. Но иногда употребляю и баночную , когда нет времени и когда много других ингредиентов.
Удивила ты меня про армян. А куда же они делают сухую фасоль?
Девают
И насчёт замачивания удивился.
Я варил пару раз без замачивания. Не понравилось. Шкурка морщица и лопается. А зерно напитывается водой медленнее
прекрасно!
я сегодня замочу и завтра отварю фасоль на лобиани-рулет, а немного фасоли заныкаю на этот салат! благо и кинза ещё есть.
Приветы!
Это мне такое надо!!
вчитать…
@ тиберий горобец:
Привет, Тиби! Спасибо, буду рада!
тиберий горобец написал:
А фиг его знает, на семена, может быть
@ arche[r]:
Вот и я с лобиани заныкала, только в этом году пирожки сделала. Но рулет — это улет, просто я не могу остановиться и жру его, поэтому не стала в этом году печь
svetikona написал:
Внимательно читай, там такие сложности!
Привет. Фасоль люблю и добавляю во все: солянку, кислые щи, борщ, винегрет, в тушеное мясо в начинку для лепешек и т.д. В таком варианте тоже попробую. мне однозначно вкусно.
@ Абстракция:
Ой, я и не знала, что у нас столько любителей! Очень рада, пробуй на здоровье!
Кстати, и тот перчик, что на фото тоже хочу добавить. Надя, как думаешь, не будет лишним?
Абстракция написал:
Вполне пойдет, я просто из-за Кати стараюсь не перчить что можно, у нее гастрит был и вот берегу ребетенка
Я тоже никогда не замачиваю фасоль потамушто забываю)))
Бросаю в кипяток — так быстрее варится она.
Надь, ты не солишь во время варки? да?
«ятокоением»© )))
За аутентичность, просвещение и разворачивание горизонтов —
А я такое ем. Специально не буду варить, но если фасоль куда нужна будет, не забуду отобрать немного на такой салатег!
О, ну все, праздник к нам приходит на работу ездила забирать. Ээээх, со всеми пообнималась, потрындела, карашо прям )))
приветы. извиняюсь тыщу раз что в последнее время совсем практически не бываю.
работы до черта просто. в прошлую среду провели корпоратив имени десятилетия нашей конторы, перед этим работали как проклятые по его организации.
в воскресенье — ничего не предвещало — приехал муж.
сначала все было просто прекрасно, так как я была хорошей девочкой и вела себя достойно, мне вручили новый телефон и не новые, но весьма желанные мной наушники — себе купил другие, а мне подогнал свои. пол-дня возились с новой игрушкой, и было, повторюсь, все прекрасно. а потом буквально за два часа он заболел. пол-ночи прыгала над ним, высокая температура и ломота в ногах. ночью было 38,4. утром — 39, 7, это при том, что ночью вставала и полностью перестилала постель, так вспотел — одеяло насквозь. сейчас опять упала температура, немного выдохнула.
с боем пою таблетками, ибо не пьет их категорически, и наварила морсов — благо ягоды замороженные есть.
зато попросил борща, и уверенно навернул две тарелки, с хлебом, чесноком и салом.
завтра ему ехать, хоть не за рулем а пассажиром рядом
а, еще когда ночью темпер упал -это без двадцати час было — попросил чаю с медом и бутик с икрой))))))
Алешкина написал:
Блин, Наташа, держись. Пусть скорей окончательно выздоравливает. Сама тоже быстренько профилактику себе. Имбиря завари . Я малую хотела брать с собой сегодня на работу. У нас гендир детей обладает и такая семейная обстановка, что это в норме детей брать с собой. Но передумала, ибо ну его нафиг, грипп какой то опять пророчат. Лечитесь скорей и не болейте больше
Irma написал:
Детей обладает….мда..) обажает)) какой то поклеп на руководство телефон выдал )
@ Irma:
я полюбому чай с имбирем/лимоном, сама тоже борща с многачесноком вприкуску и зеленым луком.
так то не должна вроде, главное чтобы он хоть немного ожил
Супер салат! Свековь моя бывшая, такой готовила, очень вкусно, подтверждаю!!!
Надя, принимай атчот!
@ svetikona:
Нет, Свет, не солю
@ Мидведь:
Очень благодарю!
@ Irma:
Я рада, что и ты любишь. Пробуй!
Новый год у тебя, можно считать, уже состоялся
@ Алешкина:
Сочувствую, Наташа, держись и сама не болей, и мужа лечи!
svetikona написал:
Свет, как красиво! Ну как на вкус?
Malka написал:
Во! Спасибо, Малка! ❤️
gruzinka написал:
Это очень здорово!! Оказывается я давно хотела именно так съесть фасоль
Заправляла маслом (душистым), уксусом и солью/перцем ещё тёплую, а кинзу и лук в остывшую. Сразу и ела, остальное в холодильник. Мне вот комнатной температуры ну ооочч вкусно! Спасибо!
@ Алешкина:
Не болейте!
@ Алешкина:
То что муж приехал это хорошо! То, что заболел плохо! Лечитесь!!!
svetikona написал:
Быстро ты! Красиво получилось! Увидела фасоль белую у тебя в тарелке и вспомнила, что давно хочу попробовать приготовить белый чили с курицей, туда как раз белую фасоль надо.
Malka написал:
О! как раз недавно его изучала)) Жги!
Malka написал:
Я с утра начала….
С фасолей быстро не получается))
Хотя я и не против консервированной — щитаю её продуктом полезным и вкусным
@ svetikona:
Ой, Свет, как мне приятно, как будто я придумала Ты все очень правильно сделала, теплая она быстрей маринуется
ура, я купила сумах! а теперь буду вспоминать, куда он был нужен
@ gruzinka:
Мой съел две порцайки уже холодного настоявшегося, дюже тебя благодарил!
arche[r] написал:
хыыыы
Записывать нада
Отличный салат, мне такой надо!
Фасоль я тоже предпочитаю сама варить, а не из банки, даже для чили кон карне, так она душевней.
Вижу, Свети уже воплотила.
Фотки пря манят приготовить, очень красивые
arche[r] написал:
)))) Турецкий картофан ты с сумахом видела )
Свети , спасибо. )) В следующий раз учту, что духовка у меня слишком жарит сильно. Немного верх поджарится. Офигенный пирог.
Особливо теплый с мороженкой
@ svetikona:
На здоровье!
@ Helga:
Спасибо, Оль! Столько любителей оказалось, а я переживала, что мало кто чтит фасоль! Готовь на здоровье!
@ Irma:
Ой, кака красота!
а у меня вот чо сегодня из фасоли
arche[r] написал:
Съела бы немедленно
Irma написал:
Под пиффко ээээх
Irma написал:
Оу! Радость мне!
Карамелизировался чудесно, ну, можно фольгой в конце прикрыть если уж сильно загорел)
arche[r] написал:
рассказуй!
svetikona написал:
Да, я тоже поняла, что хорошо получился сверху) перекладывать из формы сложновато — очень нежный. Я в силиконовой как у тебя, делала. Вообщем , я поняла, что тоже заливные пироги люблю )
Irma написал:
@ svetikona:
очередной рец «павлина» испробовала. жаль, картофель у меня рассыпчатого сорта, красиво чтоб — не получилось. зато вкусно! и муж ел, вот.
@ arche[r]:
О! Глагне твой доволен!
Так и отсняла бы нам сюда
зачётная фасолька! уксус — нужен, да.
зачётная фасолька! уксус — нужен, да.
а лобиани-рулет я уже делала, вспомнила. ну ничего, значит, надо повторять .
Прекрасный салат! По мне усус нужно. Редко, но делаю такой салат, но совершенно не знал его истории! Теперь все гармонично и на своих местах. Прочел с интересом, спасибо!