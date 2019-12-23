Киркаж — фасолевый салат





Очень простой салат, на приготовление которого уйдут минуты, при условии, что у вас есть готовая фасоль. В Тбилиси этот салат считается армянским, хотя однажды мне довелось общаться с настоящими, т.е. живущими в Армении армянами, и они сказали, что сухую фасоль у них не готовят, только стручковую. Не хочу сказать, что грузинские армяне ненастоящие, еще какие настоящие, но кулинарная культура у них с теми, другими, немного различается. Это и понятно: с кем поведешься, от того и наберешься, так что вполне допускаю, что это салат тбилисских армян. В общем, суть совсем не в этом, а в том, что для любителей сих бобовых это очень вкусно, ну а нелюбители пусть меня простят, сегодня не их день

Салат в данном случае побочный продукт фасоли, варившейся для начинки пирожков, о которых я расскажу позже как-нибудь, это я к тому, что никакие пропорции тут не нужны, просто берешь сколько есть и готовишь по своему вкусу, следуя списку ингредиентов, а список таков:

Фасоль

Лук

Кинза

Соль, перец

Винный уксус

Растительное масло

Приступим. Фасоль перебираем, чтобы удалить всякие возможные веточки и камешки, которые в ней иногда встречаются и убрать поврежденные бобы

Промываем, заливаем водой вровень с уровнем фасоли, доводим до кипения, кипятим 3-5 минут и воду сливаем

Опять заливаем воду, уже много, и ставим вариться. Я никогда не замачиваю фасоль заранее, мне спешить некуда

Теперь главное не пропустить тот момент, когда фасоль уже готова, но зернышки еще целые, потому что именно такие нам и нужны. В данном случае яшумовкой достала две порции и положила их в миску, в которой буду готовить дальше. Если попадет немного жидкости, ничего, в некоторых случаях, если получается очень уж сухо, можно даже ее специально добавить, но я люблю когда сухо

Вот все, чем будем заправлять. Кроме масла. Масло можно брать любое растительное, очень вкусно с нерафинированным подсолнечным, пахучим таким, но у меня в этот раз его не было, поэтому использовала кукурузное

Лук режем полукольцами, кинзу не слишком мелко, но и не сильно крупно

Соль, перец, лук и кинзу соединяем с фасолью, перемешиваем и заправляем маслом

Добавляем винный уксус, по чуть-чуть, чтобы не было слишком кисло. Уксус нужен обязательно (ну, можно заменить лимонным соком), потому что он очень оживляет и балансирует вкус. Если будуте готовить, попробуйте без и с уксусом и поймете разницу

Теперь, еще раз перемешав, накрываем крышкой и отправляем в холодильник настояться

И прошу к столу!

Я не люблю фасоль из банки, мне кажется, вкус у нее совсем другой, чем у «живой» фасоли, невкусная она для меня, а поверьте мне, я в жизни съела столько фасоли, что могу отличить что и как, поэтому от чистого сердца не рекомендую ее использовать. Но решать вам

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