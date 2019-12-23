Киркаж — фасолевый салат

61 комментарий


Очень простой салат, на приготовление которого уйдут минуты, при условии, что у вас есть готовая фасоль. В Тбилиси этот салат считается армянским, хотя  однажды мне довелось общаться с настоящими, т.е. живущими в Армении армянами, и они сказали, что сухую фасоль у них не готовят, только стручковую. Не хочу сказать, что грузинские армяне ненастоящие, еще какие настоящие, но кулинарная культура у них с теми, другими, немного различается. Это и понятно: с кем поведешься, от того и наберешься, так что вполне допускаю, что это салат тбилисских армян. В общем, суть совсем не в этом, а в том, что для любителей сих бобовых это очень вкусно, ну а нелюбители пусть меня простят, сегодня не их день

Салат в данном случае побочный продукт фасоли, варившейся для начинки пирожков, о которых я расскажу позже как-нибудь, это я к тому, что никакие пропорции тут не нужны, просто берешь сколько есть и готовишь по своему вкусу, следуя списку ингредиентов, а список таков:
Фасоль
Лук
Кинза
Соль, перец
Винный уксус
Растительное масло

Приступим. Фасоль перебираем, чтобы удалить всякие возможные веточки  и камешки, которые в ней иногда встречаются и убрать поврежденные бобы

Промываем, заливаем водой вровень с уровнем фасоли, доводим до кипения, кипятим 3-5 минут и воду сливаем

Опять заливаем воду, уже много, и ставим вариться. Я никогда не замачиваю фасоль заранее, мне спешить некуда

Теперь главное не пропустить тот момент, когда фасоль уже готова, но зернышки еще целые, потому что именно такие нам и нужны. В данном случае яшумовкой достала две порции и положила их в миску, в которой буду готовить дальше. Если попадет немного жидкости, ничего, в некоторых случаях, если получается очень уж сухо, можно даже ее специально добавить, но я люблю когда сухо

Вот все, чем будем заправлять. Кроме масла. Масло можно брать любое растительное, очень вкусно с нерафинированным подсолнечным, пахучим таким, но у меня в этот раз его не было, поэтому использовала кукурузное

Лук режем полукольцами, кинзу не слишком мелко, но и не сильно крупно

Соль, перец, лук и кинзу соединяем с фасолью, перемешиваем и заправляем маслом

Добавляем винный уксус, по чуть-чуть, чтобы не было слишком кисло. Уксус нужен обязательно (ну, можно заменить лимонным соком), потому что он очень оживляет и балансирует вкус. Если будуте готовить, попробуйте без и с уксусом и поймете разницу

Теперь, еще раз перемешав, накрываем крышкой и отправляем в холодильник настояться

И прошу к столу!

Я не люблю фасоль из банки, мне кажется, вкус у нее совсем другой, чем у «живой» фасоли, невкусная она для меня, а поверьте мне, я в жизни съела столько фасоли, что могу отличить что и как, поэтому от чистого сердца не рекомендую ее использовать. Но решать вам

Всегда ваша © Грузинка

Еще хорошие рецепты:

  1. Салат «Тбилиси»
  2. Всеобщий салат по-грузински. Шорт
  3. Свекольный салат

Киркаж — фасолевый салат: 61 комментарий

  1. тиберий горобецтиберий горобец

    Превосходно! vah обязательно сделаю на каникулах.
    Хотя фасоль очень люблю, но готовлю к сожалению не часто. И новый салат очень кстати.

  2. тиберий горобецтиберий горобец

    Натуральная фасоль конечно мне вкуснее. Но иногда употребляю и баночную , когда нет времени и когда много других ингредиентов.

  3. тиберий горобецтиберий горобец

    Удивила ты меня про армян. А куда же они делают сухую фасоль? wacko

  5. тиберий горобецтиберий горобец

    И насчёт замачивания удивился.
    Я варил пару раз без замачивания. Не понравилось. Шкурка морщица и лопается. А зерно напитывается водой медленнее

  7. arche[r]arche[r]

    прекрасно!
    я сегодня замочу и завтра отварю фасоль на лобиани-рулет, а немного фасоли заныкаю на этот салат! благо и кинза ещё есть.

    Лобиани-рулет с беконом

  8. svetikonasvetikona

    Приветы!
    Это мне такое надо!!
    вчитать…

  10. gruzinkagruzinka Автор записи

    тиберий горобец написал:

    Удивила ты меня про армян. А куда же они делают сухую фасоль?

    А фиг его знает, на семена, может быть laugh

  11. gruzinkagruzinka Автор записи

    @ arche[r]:
    Вот и я с лобиани заныкала, только в этом году пирожки сделала. Но рулет — это улет, просто я не могу остановиться и жру его, поэтому не стала в этом году печь laugh

  13. gruzinkagruzinka Автор записи

    svetikona написал:

    Приветы!
    Это мне такое надо!!
    вчитать…

    Внимательно читай, там такие сложности! laugh

  14. Абстракция

    Привет. Фасоль люблю и добавляю во все: солянку, кислые щи, борщ, винегрет, в тушеное мясо в начинку для лепешек и т.д. В таком варианте тоже попробую. мне однозначно вкусно.

  15. gruzinkagruzinka Автор записи

    @ Абстракция:
    Ой, я и не знала, что у нас столько любителей! Очень рада, пробуй на здоровье!

  16. Абстракция

    Кстати, и тот перчик, что на фото тоже хочу добавить. Надя, как думаешь, не будет лишним?

  17. gruzinkagruzinka Автор записи

    Абстракция написал:

    Кстати, и тот перчик, что на фото тоже хочу добавить. Надя, как думаешь, не будет лишним?

    Вполне пойдет, я просто из-за Кати стараюсь не перчить что можно, у нее гастрит был и вот берегу ребетенка

  19. svetikonasvetikona

    Я тоже никогда не замачиваю фасоль потамушто забываю)))
    Бросаю в кипяток — так быстрее варится она.
    Надь, ты не солишь во время варки? да?

  20. МидведьМидведь

    «ятокоением»© )))
    За аутентичность, просвещение и разворачивание горизонтов —
    lapa

  21. Irma

    А я такое ем. Специально не буду варить, но если фасоль куда нужна будет, не забуду отобрать немного на такой салатег!

  22. Irma

    О, ну все, праздник к нам приходит champagne на работу ездила забирать. Ээээх, со всеми пообнималась, потрындела, карашо прям )))

  23. АлешкинаАлешкина

    приветы. извиняюсь тыщу раз что в последнее время совсем практически не бываю.
    работы до черта просто. в прошлую среду провели корпоратив имени десятилетия нашей конторы, перед этим работали как проклятые по его организации.
    в воскресенье — ничего не предвещало — приехал муж.
    сначала все было просто прекрасно, так как я была хорошей девочкой и вела себя достойно, мне вручили новый телефон и не новые, но весьма желанные мной наушники — себе купил другие, а мне подогнал свои. пол-дня возились с новой игрушкой, и было, повторюсь, все прекрасно. а потом буквально за два часа он заболел. пол-ночи прыгала над ним, высокая температура и ломота в ногах. ночью было 38,4. утром — 39, 7, это при том, что ночью вставала и полностью перестилала постель, так вспотел — одеяло насквозь. сейчас опять упала температура, немного выдохнула.
    с боем пою таблетками, ибо не пьет их категорически, и наварила морсов — благо ягоды замороженные есть.
    зато попросил борща, и уверенно навернул две тарелки, с хлебом, чесноком и салом.
    завтра ему ехать, хоть не за рулем а пассажиром рядом

  25. АлешкинаАлешкина

    а, еще когда ночью темпер упал -это без двадцати час было — попросил чаю с медом и бутик с икрой))))))

  26. Irma

    Алешкина написал:

    приветы. извиняюсь тыщу раз что в последнее время совсем практически не бываю.
    работы до черта просто. в прошлую среду провели корпоратив имени десятилетия нашей конторы, перед этим работали как проклятые по его организации.
    в воскресенье — ничего не предвещало — приехал муж.
    сначала все было просто прекрасно, так как я была хорошей девочкой и вела себя достойно, мне вручили новый телефон и не новые, но весьма желанные мной наушники — себе купил другие, а мне подогнал свои. пол-дня возились с новой игрушкой, и было, повторюсь, все прекрасно. а потом буквально за два часа он заболел. пол-ночи прыгала над ним, высокая температура и ломота в ногах. ночью было 38,4. утром — 39, 7, это при том, что ночью вставала и полностью перестилала постель, так вспотел — одеяло насквозь. сейчас опять упала температура, немного выдохнула.
    с боем пою таблетками, ибо не пьет их категорически, и наварила морсов — благо ягоды замороженные есть.
    зато попросил борща, и уверенно навернул две тарелки, с хлебом, чесноком и салом.
    завтра ему ехать, хоть не за рулем а пассажиром рядом

    Блин, Наташа, держись. Пусть скорей окончательно выздоравливает. Сама тоже быстренько профилактику себе. Имбиря завари . Я малую хотела брать с собой сегодня на работу. У нас гендир детей обладает и такая семейная обстановка, что это в норме детей брать с собой. Но передумала, ибо ну его нафиг, грипп какой то опять пророчат. Лечитесь скорей и не болейте больше

  27. Irma

    Irma написал:

    У нас гендир детей обладает и такая семейная обстановка, что это в норме детей брать с собой. Но передумала, ибо ну его нафиг, грипп какой то опять пророчат. Лечитесь скорей и не болейте больше

    Детей обладает….мда..) обажает)) какой то поклеп на руководство телефон выдал )

  28. АлешкинаАлешкина

    @ Irma:
    я полюбому чай с имбирем/лимоном, сама тоже борща с многачесноком вприкуску и зеленым луком.
    так то не должна вроде, главное чтобы он хоть немного ожил

  29. MalkaMalka

    Супер салат! Свековь моя бывшая, такой готовила, очень вкусно, подтверждаю!!!

  34. gruzinkagruzinka Автор записи

    @ Irma:
    Я рада, что и ты любишь. Пробуй!
    Новый год у тебя, можно считать, уже состоялся laugh

  35. gruzinkagruzinka Автор записи

    @ Алешкина:
    Сочувствую, Наташа, держись и сама не болей, и мужа лечи!

  37. gruzinkagruzinka Автор записи

    svetikona написал:

    Надя, принимай атчот!

    Свет, как красиво! Ну как на вкус?

  38. gruzinkagruzinka Автор записи

    Malka написал:

    Супер салат! Свековь моя бывшая, такой готовила, очень вкусно, подтверждаю!!!

    Во! Спасибо, Малка! ❤️

  39. svetikonasvetikona

    gruzinka написал:

    svetikona написал:

    Надя, принимай атчот!

    Свет, как красиво! Ну как на вкус?

    Это очень здорово!! Оказывается я давно хотела именно так съесть фасоль good
    Заправляла маслом (душистым), уксусом и солью/перцем ещё тёплую, а кинзу и лук в остывшую. Сразу и ела, остальное в холодильник. Мне вот комнатной температуры ну ооочч вкусно! Спасибо! vah drinks

  43. MalkaMalka

    svetikona написал:

    Надя, принимай атчот!

    Быстро ты! Красиво получилось! Увидела фасоль белую у тебя в тарелке и вспомнила, что давно хочу попробовать приготовить белый чили с курицей, туда как раз белую фасоль надо.

  44. svetikonasvetikona

    Malka написал:

    приготовить белый чили с курицей,

    О! как раз недавно его изучала)) Жги! yahoo

  45. svetikonasvetikona

    Malka написал:

    Быстро ты!

    Я с утра начала…. laugh
    С фасолей быстро не получается))
    Хотя я и не против консервированной — щитаю её продуктом полезным и вкусным smile

  46. gruzinkagruzinka Автор записи

    @ svetikona:
    Ой, Свет, как мне приятно, как будто я придумала laugh Ты все очень правильно сделала, теплая она быстрей маринуется

  47. arche[r]arche[r]

    ура, я купила сумах! а теперь буду вспоминать, куда он был нужен rofl

  49. svetikonasvetikona

    @ gruzinka:
    Мой съел две порцайки уже холодного настоявшегося, дюже тебя благодарил! vah

  50. svetikonasvetikona

    arche[r] написал:

    ура, я купила сумах! а теперь буду вспоминать, куда он был нужен

    хыыыы
    Записывать нада laugh

  51. HelgaHelga

    Отличный салат, мне такой надо! vah
    Фасоль я тоже предпочитаю сама варить, а не из банки, даже для чили кон карне, так она душевней.
    Вижу, Свети уже воплотила.
    Фотки пря манят приготовить, очень красивые drinks

  52. Irma

    arche[r] написал:

    ура, я купила сумах! а теперь буду вспоминать, куда он был нужен

    )))) Турецкий картофан ты с сумахом видела )

  53. Irma

    Свети , спасибо. )) В следующий раз учту, что духовка у меня слишком жарит сильно. Немного верх поджарится. Офигенный пирог.

  57. gruzinkagruzinka Автор записи

    @ Helga:
    Спасибо, Оль! Столько любителей оказалось, а я переживала, что мало кто чтит фасоль! Готовь на здоровье!

  61. Irma

    arche[r] написал:

    а у меня вот чо сегодня из фасоли

    Съела бы немедленно good

  62. Irma

    Irma написал:

    arche[r] написал:

    а у меня вот чо сегодня из фасоли

    Съела бы немедленно

    Под пиффко ээээх drinks

  63. svetikonasvetikona

    Irma написал:

    Особливо теплый с мороженкой

    Оу! Радость мне! yahoo
    Карамелизировался чудесно, ну, можно фольгой в конце прикрыть если уж сильно загорел)

  65. Irma

    svetikona написал:

    Irma написал:

    Особливо теплый с мороженкой

    Оу! Радость мне!
    Карамелизировался чудесно, ну, можно фольгой в конце прикрыть если уж сильно загорел)

    Да, я тоже поняла, что хорошо получился сверху) перекладывать из формы сложновато — очень нежный. Я в силиконовой как у тебя, делала. Вообщем , я поняла, что тоже заливные пироги люблю )

  68. arche[r]arche[r]

    @ svetikona:
    очередной рец «павлина» испробовала. жаль, картофель у меня рассыпчатого сорта, красиво чтоб — не получилось. зато вкусно! и муж ел, вот.

  70. arche[r]arche[r]

    зачётная фасолька! уксус — нужен, да.

  71. arche[r]arche[r]

    зачётная фасолька! уксус — нужен, да.
    а лобиани-рулет я уже делала, вспомнила. ну ничего, значит, надо повторять .

  73. Нач. Хулинар

    Прекрасный салат! По мне усус нужно. Редко, но делаю такой салат, но совершенно не знал его истории! Теперь все гармонично и на своих местах. Прочел с интересом, спасибо!

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