Подлива к индейке





На один из семейных праздников была запланирована запечённая без костей индейка, фаршированная сама собой и курагой с изюмом и черносливом. Это очень вкусно и здорово, но совершенно необходим был соус-подливка. Ничего жирного уже было хотеть невозможно, потому подлива из вытопившихся при запекании мясных соков сразу отпала. Даже если снять с этого всего застывший жировой слой, всё равно тяжеловато. Подлива нужна была мягкая, лёгкая, без сливок, вина или кислых ягод, даже без томата. А таких и не особо много вариантов. Взяла за основу рецепт Джейми Оливера и всем нам очень понравилось. Приведу авторский вариант, потому что у меня кое какие замены произошли.

Надобно:

крылья куриные — 1 кг

лук репчатый — 2 шт

морковь — 2 шт

стебли сельдерея (опционально) — 2 шт

бекон — 30 гр

шалфей свежий — 5-6 листиков свежего

розмарин — 1-2 ветки свежего

лавровый лист — 2 шт

душистый перец горошек — 5-6 шт

бадьян — 2 звезды

мука — 2-3 ст. л.

соль, молотый перец

У меня для основы был остов от индейки вместе с шеей и дюжина крайних фаланг от куриных крылышек. Остов распилила лобзиком на куски по меньше, а крылышки, если используете их целиком, следует разбить слегка кухонным молотком или обратной стороной тесака, чтобы высвободить все вкусы из косточек.



Пока духовка греет себя до 180-200С (зависит от вашей духовки), в просторный лоток для запекания выложила очищенные и крупно нарезанные лук, морковку и сельдерей.



Сдобрила пряностями, добавив ещё 3-4 гвоздики и щедро копчёной паприки (спасибо Арчи за подгон!) вместо бекона, его копчёная паприка заменяет легко. Свежего майорана и розмарина не было, подойдёт смесь ароматных трав. Добавила столовую ложку крупной соли и хорошо поперчила.



Сверху разложила подготовленные косточки и тщательно всё перемешала руками.



Ещё можно добавить немного сахара или мёда для пущей карамелизации, по желанию. Если какие-то из перечисленных специй вам не нравятся, можете и вовсе их не добавлять, положите те, которые вам по вкусу. Но не экономьте на вкусах! Подлива должна быть яркая на ароматы, иначе может получиться тощей и грустной.

Запекала 1 час 20 минут, без перемешивания, до поджаристых моментов. Горячее содержимое надо раздавить в лотке, как можно сильнее. Можно давилкой для пюре или кулинарным молотком. Опять же цель — выделить как можно больше вкусов из запечённых ингредиентов.



Раздавленное всё перекладываю в широкую толстую кастрюлю, подойдёт казан или гусятница. Добавляю муку и ещё копчёного перца.



Заливаю 1,5 л холодной воды.



Довожу до кипения и варю, помешивая, но под крышкой — 30-40 минут. В процессе выравниваю соль и перец.



Теперь самая мною ненавистная процедура — протирание через сито. Но я скорее не протирала, а отжимала, полученную смесь ещё и пробила погружным блендером.



Подливка должна получиться достаточно густой по вашему вкусу, если жидкая — отберите часть в плошку, размешайте ложку муки и снова загустите при прогревании. Как рекомендует Оливер, лучше приготовить её за 3-5 дней до подачи, она станет только вкусней и можно будет снять с поверхности лишний жирок, что я и сделала.

Подлива с насыщенным мясным и богатым вкусом, нежная и мягкая, подойдёт к любой птице. Особенно когда вы готовите филе индейки или курицы, битки или котлеты — супер! К паровым котлетам или отварному диетическому мясу/птице тоже гуд. Подавать тёплой.



Её получается довольно много и излишки можно заморозить порционно без потери качества.



Пробуйте, обсудим!

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