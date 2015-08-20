Воплощение рецепта из каментов
В этом рецепте я ни на что не претендую, просто хотелось показать знаменитые Барсунины помидоры. Считайте, что выступила просто фотокорреспондентом А уж настоящему афтыру судить, все ли я правильно показала.
Текст авторский (от Барсы):
~ 800 гр. помидорок черри
6-8 зубов чеснока
1 стручок зелёного перца умеренной остроты
1 стебель сельдерея (черешкового)
2 ветки базилика (только листья)
ветки укропа, петрушки курчавой (или обычной)
в ёмкость сложить всю зелень, сельдерей нарезать брусочками + нарезанные зубья чеснока + острый перец. сверху выложить помидоры.
Маринад.
На 1 литр горячей воды —
2 ст.л ( с «горкой») крупной соли
5 ст. л мёда ( я кладу 2 )
2 ст. л уксуса 5%
2 лав. листа
5-7 горошин душистого перца
10-15 горошин черного перца
3 гвоздики
В горячей воде растворить всю эту поиб… прелесть, немного остывшим маринадом залить помидоры.
Закрыть ёмкость крышкой и дать постоять 3 дня при комнатной температуре.
затем убрать в холодильник. через 5 — 7 дней черри будут готовы, но чем дольше они маринуются — тем вкуснее. (не передержи — будут горчить!)
Ну и собственно фото процесса:
Спасибо тебе, Барса, за отличный рецепт! Понравилось всем друзьям и родственникам. С удовольствием повторю.
© Сикомора
Это крутые помидоры!
Я в прошлом году когда делала перец прям по стручку ложила в банку. ну и чесноков цельными зубами (правда наложила побольше) потом его оттуда убирать проще… у меня помидоры простояли до весны — вкус просто ахрененский и это мягко сказано.
О! У Барсы, можно сказать, дебют! )))
Сикомора, какие фотки сочные!
Только я не поняла, это на зиму помидоры или на ближайшее время поесть? В смысле не поняла про «не передержи, будут горчить». Может, я туплю…
В холодильнике простояли до весны? Или при комнатной?
В холодильнике. Там же это ничего не стерилизовалось..
Не забродили, не прокисли… просто суперские вышли.
Правда перец убрала… я рассол отпивала пробовала… и себе остроту выровняла.. получились острые такие помидоры — так как я люблю.
Да, Барса права, я на одной банке эксперимент провела, спецом перчину не вынула, итог: горчат.
Спасибо, поняла. Я тоже острые люблю
Хельга, про «непередержи» Барса писала в рецепте))) У меня за месяц ушло 9 поллитровых банок. Все съели. Поэтому сколько они могут стоять не могу сказать. Самые последние были поострее, чем те, что первыми сожрались. И да, они потрясные, прям как я люблю!
я 5 поставил пока бабы абнимаются
это геморный труд. и я знаю что это такое.
на последних фото оттенок странный. матрицы кэнон?
ой да забыл. я ругался неимоверно в сторону автора
За оттенок не поняла, снимала тем же аппаратом (Сонька), но при другом освещении.
Молодец, Сикомора! Разносолов полная комора, вот!))) Барса, канеш, тоже! Я под холодильник делать не могу, как у любого куркуля, у меня там плотненько И чери в этом году не посадила. Но пару баночег непременно замастырю! Сёдня Барсыны солёные кипячу с надеждой на их приличное поведение в дальнейшем.
желтизна ……….
сам борюсь
Спасибо, Свети! У меня два холодильника, я тоже куркуль))) В одном еда на сегодня-завтра, в другом соленья. Бочка с капустой, баклы соленые, огурцы бродячие, помидоры тоже в бочке. Это шоб в погреб не ходить каждый день.
забей! я так. уже глаз видит чего не надо
Ничёсе! Там может хтонить поселиться промеж бочек, а ты и не заметишь)))
У меня ж еще собакин большой, его тоже кормить надо. Три здоровенных кастрюли для него с мясом и кашами. В один холодильник все не помещается.
Я бы кстати с удовольствием полюбовалась на полные погреба наших авторов, когда все закончите заготавливать )) Может, сфоткаете потом?
Что-то вроде «Погреб Светиконы в пяти частях» или «Погреб Сикоморы: часть шестая, заключительная» )))))
Я не помню, у кого еще погреб есть
Ну и эти соленья-маринады только зимой-весной занимают холодильник, а летом там арбузы, дыни и хрукты-ягоды лежат. Кароч, кукуль я два раза)))
Куркуль)))
Вау!
мне, канеш, приятно…но! это, скорее, » Помидорки от Алёнки» — рецепт подруги, када первый раз кому-то писала иво, особо подчеркнула авторство.
такчто, Сикомора, рец от твоей тезки.
я не резала перец — потом кто-то иво нагло схомячил.
не могу сказать, как долго они могут стоять — я обычно делаю одну банку ~ 2л, как съели — опять делаю — здесь они есть круглый год.
как-то задвинула остаток помидор ( переложила, канеш в меньшую тару) в глубину фриджа — и забыла. потом наткнулась — они горчили сильно — там же черного перца дофига…
может, када они по вкусу самоТО — горошки выкинуть к егерям?
но, дамы…это помидорки на «покушать прямо щас» .
и, кста, зимой — пластмассовые «черри» — отлично получаюцца. маринад их явно «облагораживает», гггг
У Алёны в огороде много базилика, так она листья режет — по пакетам и замораживает. без стеблей — только листья. мот, кому-то надо.
Спасибо за внимание! ( раскланялась)
пошла сыпать звездей.
это — пять. отлично, Сикомора!
Во какой щас рецепт увидела..
а может…надо 5 ложек мёду класть? я не очень люблю сладкие маринады…
сколько мёду клали, Сикомора и L.Alex ?
Ух, Барса, как я тебя ждала! Еще раз тебе огромное мерси от всей моей дружной компании за эти помидорке! Перец у нас длиннючий, его так в банку не запихнешь, надо резать. Кстати, съели все — и базилик, и сельдерей, и перец, и чеснок. Безотходное производство))) А зимой у нас эти черри по бешеным ценам. Сейчас даром практически — 12 руб. кг
Я клала 2 ложки. Сладкое не очень, как и ты. Нам было в самый раз.
Подстава! «Кукла» вместо голубцов ггггг
Огурцы в пеленках, гыыыы!
Я тоже перец целиком как и ты пихаю, и сельдерей не режу, в этом году вапще листовой сельдерей положила. У меня половина банки до сих пор с прошлого года стоит, нормально не горчат, может потому, что когда маринад заливаю не весь перец в банки попадает.
писец
пойду интернов качну
Бинты, нах!
первая ассоциация
Томатный соус от Свети (svetikona) , вчера сделала из двух килограмм треснутых помидор, не такой красный вышел, половина помидор желтых была, но вкууусный, что не влезло в банки в холодильник убрала. Svetikona спасибо!
я 4 ложки меда., строго по рецепту.
Лучше Peaky Blinders качни. Там все сурово, как ты любишь.
Отличный соус, Малка!
Как хорошо, что отдельно выложили! Спасибо Сикоморе и Барсе))) Я только недавно его искала, соблазнили меня. А если разноцветные томаты сделать? Они все одинаково себя ведут?
по рецу, ващето — 5… ггггггг
ты не поверишь.
я люблю другое
в оригинале правда круче
я пас )))
как хочется такие баночки!
у меня записано в рецепте 3-4 ст. ложки меда. я строго по рецепту добавила 4 ложки..
самые вкусные — именно красные , ИМХО!
но у вас наверняка другой вкус помидор ( климат, почва, итд)
попробуй — сделай разноцветные, канеш!
я когда-то мариновала перец сладкий — к НГ, решила выебнуцца и намариновала разного цвета — красный, жёлтый, оранжевый, зелёный…не то пальто вышло. самый вкусный — именно красный, мясистый получился. с тех пор мариную только красный.
может и с помидорами так же?
Да, банки доставляют эстетическое удовольствие. Но одно дело — пошел в магаз и купил, совсем другое, когда надо черти от куда заказывать, неизвестно в каком виде приедет. У нас этот сегмент товаров не развит пока. Вот пузатые банки только недавно выпустили и все. А девочкам хочется, шоб красиво, гггг.
у меня 3 мелодии на телефоне. это одна из них
еще крокус
и грэйв диггер зэ брэйв
первые неск. сезонов — очень понра.
а потом — чота заибали…Охлобыстин, канеш, хорош.
чо?
Йо! Какая я радаяяяя! Спасибо,Malka! Приятно чертовски, шо понравился! Банки-крышки америкосские предмет моей нечёрной зависти, блиять
Хелга! и вот лежишь на кровати. и чтобы тихонечко. а басы прям щекочут ……
Напомнил…Вчера наш Билл как начал песни петь вечером))), это он есть хотел и разговаривал очень мелодично с мужем))). А я говорю, ну прям Dire Straits какой-то! Муж сильно возмутился моему сравнению, гггг.
кажись здесь не так написал ))
один раз мне было стыдно.
мы жранули. и пошли купить водки еще и пива
по диагонали это метров 80 до ларька
мы решили, что нам скучно будет. я поставил кассету гггг с медляками. как раз оззи пел.
ну чо. как раз ровно через проспект парочка танцевала медленный танец ))
Когда маленькая была, мой отец сам мастерил колонки. Такого размерчика были… Короче, когда он их только делал, я любила внутрь этого короба забираться (пока пустой был). Не помню, сколько мне было… 4-5 лет наверное
там вату потом надо
опять не то сказал ггггггг
зато приколно что есть спорные вопросы ))
я как раз смотрю всегда дискавери наука ;)
так вот.
у меня не было денег.
я одалживал их у родителей. реально одалживал. аппаратура стоит дороже их зп. и так из года в год
я все вернул до копейки.
у меня сейчас стойка аппаратуры где гнезда для наушников позолоченные.
прикол в чем?
во-первых медные провода джамо это круче серебра.
а во-вторых — кому это сейчас надо? ;)
Отличные помидоры!!!! надо бы сделать, да хранить негде особо. я ж не куркуль. холодильник всего один! ггггг
вон у Бабки и погреба нет
чо все молчат?
у меня лично на весь дом играет это
поттом могу еще одну прекрасную тему показать
я использую черешковый, и режу иво — потом с удовольствием хомячу, как и чеснок.
хотя ….самый вкусный чеснок получается в маринов. перцах — «гогошары «( млд) или перец ротонда — круглый такой. я чеснока тудой много кладу — подругер мой — зело иво полюбляет…
на зиму мы этих гогошар столько закручивали — до лета хватало. в деревню спецом ездили — на колхозных полях «паслись». сторожу — бутыльку, дык он нас ишшо и охранял, ггггг
Миш, у меня в коментах нектрые слова жирным текстом синим. Это чё реклама там сидит теперь?
да, а за «листовым» сельдереем надо ехать к кетам в лабаз — они иво кличут
«китайский сельдерей» (Chinese celery)
у тебя, наверное, в огороде растёт.
я про Интернов
мда
странный день выдался
А где водка?
Хороший рец! Черри у нас не купить в таком кол-ве, все фасовка идет по 250 гр ..если только 4 упаковки сразу брать…накладно по деньгам, 500р за кило получится…Попробую из обычной «мелочи» сделать, если время будет.
какие нахрен интерны???
меня под это изнасиловала мадам
я не предполагал, что люди не знают моцарта!
упс
ну понятно.
я взбодрюсь
эти
Сикомора! Вам до Сорочинцев далеко? Вот бы от тебя репортаж с ярмарки! В этом году много интересностей обещают разных и гостей. Вьеты будут со своим хавчиком и товарами,посудки их всячиские…Вы ж путешественники,а?
дык юмор. у меня и ворониных нет ни одной серии
я предпочитаю оригиналы.
«третий камень от солнца», «скрабз»…
а эту херню я не смотрю . какой смысл, если я видел оригинал??
Третью планету от солнца любишь?? Серьезно?
Third rock from the sun?
Специально сейчас съездила за банками и помидорками))) Сделаю разных, отчитаюсь
третий камень от солнца
там в главной роли чел, который должен был убить сталлоне в скалолазе!
упс
перемотка здесь есть? )))))))))
мне страшно спросить про «башни фолти»
Блин, Ман! Я спросила про сериал, который в нашем переводе звучит как Третья Планета, даже на английском написала. Про инопланетян. Ты его имел в виду?
Я не понимаю, че ты пишешь, какие башни… Я не смотрела скалолаза.
То ли мне закусывать надо, то ли тебе )
всем спок ночи
у пс. стоять
да
а это другой сериал. классика
я могу отойти ко сну?
ну пока товарищ думает, я сам поставлю колыбельную . баян. но лучше никто не смог. за 2 года
она не знает башни фолти
прикольно. эксперимент удался
22-00
все спят. а потом все кричат мол так и так.
Я зачиталась поварскими байками на сайте креветка.ком
ты еще ссылку давал
не спорю. там тетка еще та!
кстати. твин пикс то будут снимать продолжение
мне до хрена ) не люблю
посмотри башни фолти . только никому не говори. там чисто английский юмор. серия про немцев — я рыдал
Не, туда не попаду. На выхи куча работы запланирована(( У мамы юбилей скоро, нужно подготовить все к празднику.
пытался перевести — проще египетский санскрипт
Ага, у меня на огороде, я когда рассаду покупала, купила его вместо петрушки, читать-то ведь не надо, что написано, листочки похожи и ладно. Потом, когда дома разобралась, решила пусть тоже будет.
Ну шож, печалька
Неделю назад прочитала, понравилось тоже, и ЖЖ у нее прикольный.
у тебя есть огород?
Ну да, небольшой, пара соток распахана, остальное газон. Я ваще не огородник, но раз земля вспахана, надо сажать.
я просто не привык. хотя мне интересно. для меня америка это шляпа Лэми. остальное херня .
шучу но это правда.
небоскребы или скажем ……….. вот не знаю где . там все любят снимать ужастики . вот мне туда надо
Небоскребы это в городах, а я в деревне живу. Хотя до Вашингтона, час двадцать до метро, час сорок — два до центра на машине. Ну это если без трафика канеш.
хотя хрен вам. дино де лаурентис
ренесанс пикчерзз
два брата акробата заняли свою нишу))
Самое интересное: вчера еще читала блог Наринэ Абгарян (которая Манюню написала, Сикомора рекомендовала), так она упомянула, что эта Ксения Путан — ее очень хорошая знакомая, и она ела ее вкусные пирожки )))
я понял. серавно — хачу шляпу Лэми! может дешевле украсть? ну как фанату скостят год
Да, подарила бы я тебе эту шляпу, мы их продаем 50 баков, ну плюс цацки, которыми украшают на 10-20 потянут, дык «За морем телушка полушка, да перевоз дорог» Следующим летом сама на родину поеду, оттуда легче послать. Ну или оказия какая будет, шляпа эта не тяжелая, но объемная, не каждый такую посылку возьмет.
Да, и Ксения, тоже Наринэ упоминает.