Воплощение рецепта из каментов





В этом рецепте я ни на что не претендую, просто хотелось показать знаменитые Барсунины помидоры. Считайте, что выступила просто фотокорреспондентом А уж настоящему афтыру судить, все ли я правильно показала.

Текст авторский (от Барсы):

~ 800 гр. помидорок черри

6-8 зубов чеснока

1 стручок зелёного перца умеренной остроты

1 стебель сельдерея (черешкового)

2 ветки базилика (только листья)

ветки укропа, петрушки курчавой (или обычной)

в ёмкость сложить всю зелень, сельдерей нарезать брусочками + нарезанные зубья чеснока + острый перец. сверху выложить помидоры.

Маринад.

На 1 литр горячей воды — 2 ст.л ( с «горкой») крупной соли

5 ст. л мёда ( я кладу 2 )

2 ст. л уксуса 5%

2 лав. листа

5-7 горошин душистого перца

10-15 горошин черного перца

3 гвоздики

В горячей воде растворить всю эту поиб… прелесть, немного остывшим маринадом залить помидоры.

Закрыть ёмкость крышкой и дать постоять 3 дня при комнатной температуре.

затем убрать в холодильник. через 5 — 7 дней черри будут готовы, но чем дольше они маринуются — тем вкуснее. (не передержи — будут горчить!)

Ну и собственно фото процесса:





Спасибо тебе, Барса, за отличный рецепт! Понравилось всем друзьям и родственникам. С удовольствием повторю.

© Сикомора