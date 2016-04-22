Заливной пирог с яйцами и зеленью

Утилизируем пасхальные вареные яйца правильно!
Не знаю, как у вас, но у меня дома на Пасху скапливается большое количество крашеных и некрашеных яиц. И вечная проблема, куда их употребить. Сегодня покажу вам один очень простой пирог, который стал для меня настоящей находкой. И главное, что начинку к нему можно придумать любую. Готовим «весенний вариант».
Понадобится:
Для теста:
— яйца — 5 шт.
— мука — 220 гр
— сметана — 350 гр
— соль — 2 ч.л. (без горки)
— разрыхлитель — 1 ч.л. (с горкой)
Для начинки:
— яйца вареные — 6 шт.
— укроп
— зеленый лук
— соль, ЧСМП, паприка — по вкусу.
Еще нужно будет сливочное масло, чтобы смазать форму.
Готовим начинку:
Яйца отварить вкрутую, порубить кубиком. Для экономии времени можно потереть на крупной терке. Лук, укроп измельчить. Все смешать, добавить соль, перец.
Теперь тесто:
Яйца взбить с солью и перцем.
Соли нужно немного, в начинке она уже есть, поэтому не пересолите. Добавить сметану, снова взбить.
Муку просеять, всыпать разрыхлитель, перемешать и порциями добавить в яичную смесь.
Взбить тесто до консистенции сметаны, чтобы стекало с ложки.
Форму хорошо смазать сливочным маслом, присыпать мукой или манкой.
Вылить в форму 1/3 теста.
Потом равномерно распределить начинку, не вдавливая ее.
Залить сверху оставшимся тестом, начиная с краев. В последнюю очередь — серединку.
Пирог отправить в духовку. Если у вас жаропрочная посуда, в которой вы уверены, то разгоняйте сразу духовку до 175 С. Я побоялась, что моя стеклянная форма лопнет от перепада температур, поэтому сначала чуть прогрела духовку, поставила пирог на среднюю решетку, только потом прибавила температуру. Пекла при 175 С 40 минут, потом прикрыла верх пирога фольгой и еще 10 минут, до румяности.
Готовый пирог пусть постоит 3-5 минут. Затем переверните его аккуратно на доску и оставьте еще на 5-7 минут. За это время он, под своим весом, должен хорошо выпасть из формы.
Вот здесь видно, что он висит и не падает пока.
Чтобы ускорить процесс, можно поверх формы положить влажное полотенце.
Все! Пирог красиво выпал, не пристал ни ко дну, ни к стенкам.
Теперь переворачиваем его обратно, накрыв каким-нибудь подходящим по размеру блюдом или доской.
Заливной пирог нужно разрезать пополам, чтобы выпустить из него пар.
Накрыть чистым, сухим полотенцем и дать настояться где-то 1 час, чтобы пирог остыл и стал в меру влажным.
Подаем, пробуем и радуемся, что все получилось.
Очень вкусно, если в начинку добавить немного брынзы, только соль исключить. Можно кусочки отварной рыбы или курицы. Хорош такой пирог с капустой и грибами, со щавелем или черемшой. Пробуйте, надеюсь, вам понравится.
Приятных кулинарных открытий!
© Сикомора
Очень, вкусный пирог, я знаю, готовила похожий, пропорции у тебя не детские, 5!!! яиц в тесто, никогда не клала.
У меня, он тоже трескается, но такие танцы «с бубнами» ,вокруг пирога, не делала.
Интересно, было узнать, и главное увидеть.
Это все звезды!!!
Не ту фотографию показала
Отличный «Утилизационный» перок!
Сикомора, классно показала и рассказала!
красиво — и ничо страшного, что треснул слегонца…даже пикантно!
тож раньше часто делала — и не только после Пасхи — ибо вкусен, быстр, и нажорист…
и одинаково хорош и с чашкой бульона, и с чаем.
именно потому что нажорист …ну и потому, что пол -гардероба вдруг резко уменьшились в размерах — утилизирую яйца исключительно в салатах…
Кста, Кон как-то тоже показал свой способ утилизации яиц.
(пошла отсыпать звездей)
Как красиво! И оч полезно мне знать про такие пироги!
Заливные никогда не делала, будет интересно попробовать
Хорошо ты рассказала про сложности вынимание — я б точно ковырять начала, нещадно ругаясь))
Интересно, попробую!
Малка, у тебя всегда красивые пироги и разнообразные. Видно, что умеешь с ними управляться. Я все жду маковый в твоем исполнении. ;-)
У меня часто недетские пропорции, мужчинам моим твой пирожок на один укус будет, я и оглянуться не успею, а уже попросят новый испечь. :haha: А этот очень сытный выходит и одним куском можно хороший перекус устроить. И храниться он без проблем, не высыхает и не черствеет.
Люблю заливные пироги, это так вкусно и удобно! У меня, просто голову даю на отсечение, целиком не выйдет, часть обязательно останется прилипшей ко дну :haha: Про середину интересный лацфхак, буду знать, спасибо!
А я пасхальные яйки в яичный паштет утилизирую, но этот вариант мне тоже нравится
А чего он трескается…фиг его знает, я никогда на это внимание не обращаю, у меня и кекс (помнишь, такой как в детстве, с пудрой сверху) тоже вечно трескается. По мне — так это же домашняя выпечка, она не всегда идеальна бывает по виду, главное, чтобы вкусно.
Когда пекла Янинкин рождественский, он тоже лопнул слегка. Вычитала, что нужно в форме посредине теста сделать углубление по всей длине, тогда там будет подниматься равномерно с краями и не треснет. Пока не пробовала такой метод.
Барса, в салатах тоже отлично, ты права. Но одними салатами мужиков-то не накормишь. А девочки могут кусочек отщипнуть и дальше беречь фигуру. :yes: Ну. или сожрать пол пирога и пойти потом булки качать, чтобы самой не стать как пирожок.
Вот может рассказала я как-то сложно, туда-сюда его, этот пирог,но на самом деле там все очень быстро и незаморочливо. Главное — не спешить. Вынула, подождала капельку, перевернула, ушла покурить, пивка выпить, он сам и вывалится. Можно даже с полотенцем влажным не играться. А потом назад его и всех делов. Попробуй, Свети, заливные мне самые простые пироги. Это же не торт и не сдобная выпечка.
Расскажешь потом, Алена, как тебе?
Ооо, твой паштет делает вся моя семья, друзья и сотрудники на работе! И не только в Пасху, а круглый год. Фантастический рецепт, Грузи! :good: :rose:
Я, если что пеку, всегда присыпаю все формы и сковородки манкой, не мукой. И не жалеючи так сыплю, лишнее вытряхивается все равно. Если у меня получилось его вынуть без потерь, то у тебя сто процентов получится. Я даже в старой сковородке пекла на даче этот пирог, все отстало, без проблем. :yes:
Просто так его все равно не выковыряешь, он очень высокий. Для этого и разрезаю, чтобы лишний пар вышел. Он даже после этой процедуры довольно влажный будет, и держит эту влажность на второй день, не сохнет.
Обязательно!
С тобой это легко и понятно! :pivo:
А он у нас есть? яичный паштет?
Я только Грузин с апельсином помню….
Твои паштеты прочно прописались у меня на кухне! Вчера панировала котлеты в отрубях пшеничных, понравилось, рекомендую такой способ панировки. Теперь отруби попробую вместо муки в такой пирог сыпануть.
Барса рассказывала, что в такую начинку к маленьким пирожкам добавляют сливочное. Вот после Пасхи буду печь снова, попробую. Хотя пирог и так не сухой, но со сливочным, мне кажется, выиграет во вкусе.
Есть!
Спасибо! :pivo:
Спасибо за комплимент, а все твои тонкости обязательно запомню и учту
Звездей уже насыпала
Боже, как заманчиво, это обязоном надо писать в инструкции/ рецепте к пирогу. :haha:
Он на хули, Свети. Так и называется «Яичный паштет».
Спасибо, Грузи! Твои рецепты и правда пользуются успехом. Они понятные, простые и душевные. Людям, даже ничего не смыслящим в кулинарии, не сложно их повторить. Ты очень хорошо и подробно все объясняешь. :good: Я уже как-то рассказывала, что директор рискнул твой Брауни испечь, а потом так обрадовался результату, что и на хачапури замахнулся. :yes:
Ален, я конечно не ахти какой спец в выпечке, но думаю, что отруби не поднимутся. Будет коржик, а не пирог. А тут начинка сытная, не легкая, тесто мягким должно быть, пушистым. В противовес, так сказать. Но вдруг у тебя хорошо получится с отрубями, поделись обязательно, ладно?
спасибо
Грузи обещалась сюда перетащить многое…
Но время нету, оно понятно :scratch:
обязательно отчитаюсь, в понедельник
Маслом кашу не испортишь, пирог тем более))
Трескается оттого, что влажный, жидкость испаряется и разрывает оболочку. Это совершенно нормально, а при нынешних направлениях моды еще и вполне эстетично
Привет начальнику персональный! И спасибо, приятно. Я всегда стараюсь показать все возможное, чтобы не возникло вопросв, которые я сама бы задала. Вот и ты сегодня так показала, вообще вопросов нет! :good:
Оченно я уважаю такие пироги! и салфеточка из моего детства. У нас тоже такие были. И задергушки на окнах были в такой технике сделаны.
Всегда белые, накрохмаленные!
Короче всех звездов отсыплю.
Хорошо объяснила, я и не задумывалась об этом никогда.
Спасибо, Бабуля! У меня воротнички на школьном платье были такие)) А салфетка бабушкина, у меня еще много вышивок от нее осталось, и гладью, и крестиком…рушники, картины…
Ришелье
И прОшва — было оч модно, помнишь?
Мы с сестрой тырили у мамы пододеяльники с ришелье, шили на «Зингере» себе наряды из «Бурды» и красили «Фантазией»)))) :crazy:
Вместо муки не сыпь, не получится ни в коем резе, Как пишет Сикомора, будет блин. А вот вместе с мукой будет очень даже неплохо, сделай в пропорции 2:3, 2 — отруби
И вместо разрыхлителя положи соду, гашеную
У бабушки моей много чего такого было. Эх, молодость…
Ага)) А я нахлобучивала себе на голову накидки от подушек, ажурные такие, и представляла себя невестой :haha:
а еще помните, какой был праздник, когда тюль стирали? Завернешься, сзади шлейф — красота…
:pivo:
Сикомора! Может двинешь воплощение Грузиного паштета, а?
Сейчас оч в тему будет, а Грузе некогда, наверное, переделывать уже сделанное раньше
Заливной пирог? Звучит и выглядит интересно! Повторю, пожалуй, сегодня.
А то в последнее время все сплошные шарлотки — с яблоками и вишней, и особенно люблю с яблоками и бананом.
А этот с чем сделаешь?
Да так же, с яйтсами. Думаю, добавить еще шпината и бекона, чтобы малого порадовать.
Мама моя в яично-луковую начинку, тоже масло кладет, но с дрожжевым тестом пирожки. Это действительно очень вкусно, но я не добавляю, и так калорий до фига!
С беконом все во вкусе выигрывает и шпинат очень уважаю, скоро свой будет.
Посмотрим, что ответит Сикомора, а так я хоть сегодня могу Мидведю заслать, время как раз удачное, перед массовой заготовкой несъедаемых яиц :haha:
Так его уже многие делали, Свети. Бабуля, Малка точно повторяли. Надо просто Грузинкин рец перетащить сюда, я так думаю. Правда, не знаю, как это технически сделать, но Мишо, наверное, найдет решение. Да, Миш?
С беконом будет СУПЕР! Со шпинатом еще не делала. Пробуй, Птица, надеюсь сыну понравится.
Всегда так — все что вкусно, то не очень полезно.
Вот пока писала, ты, Грузи, и ответила. Давай, сюда паштет, и что там еще успеешь, тоже Мише отправляй. Нам тут все нужно. :rose:
Грузи, ну канеш!
Если он у тебя готовый есть — как же не дать нам его!
Жадно потираю ручонки :yahoo:
Покажешь кусочек?
Полезно, шо в рот полезло!!! (так моя бабушка говорила!) :wacko:
А моя бабушка говорила «За работу и за еду ещё ни кто не бывал в аду.»
А мы щуку добЫли таки, на 4 с лишним кг! :wacko:
Накручу и «крокодила» и тЕфтелей в поясах, на всех родычей и для загула хватит))) :yahoo:
Да не недо ничего перетаскивать, у меня все сохранено, что-то может подправлю и вышлю
Я ж не знала, что у тебя все так организовано))
Вот свезло, так свезло!!! :yahoo: И тебе, и родичам!
Родичам ваще красота — с рыбой возиться не надо, сразу вкуснотень получат. :nyam:
Да они уже и не могут… Ждут от нас сюрпризов
Ща она приедет, расцелую и запущу в работу
Пока шейку фарширую и кнейдлах для бульона месю
А шо там Барса?!
Пить будем празднично за именинника? :rtfm:
Фотки отпадные, Сикомора! Глаз радуется
Я уже давно собираюсь заливной пирог испечь, все руки не доходят.
В мультиварке попробую.
Мерси, Хельга! Мульти у меня нет, но, думаю, что получится не хуже. Ты только чашу хорошо смажь сливочным и наверное не 1/3 теста вниз, а половину. Потом начинку и вторую половину. Режим «выпечка» или что там у тебя..через минут 40 начинай заглядывать. Пирог в духовке поднимается, учти это тоже, чтобы через верх не полез))
Хельга, прочитала, что такие пироги советуют перевернуть вверх дном и подрумянить еще минут за 7 до окончания выпечки. Это если делать в мульте. И вынимают с помощью чаши для варки на пару. Я, если честно, совсем не понимаю, как это, но может ты разберешься))
Маман так делала — растопленное сливошное в начинку.
она жарила маленькие перашки — на один укус…
:coffee:
ну да — Маман пирожки с яйтсами на должжевом тесте делала.
но мне кааца, что это неважно — это ж для сочности начинки…
:coffee:
гыыы! на дрожжевом, канеш!
не проснумшысь толком…
:coffee:
саит ишшо именинник…с цобакеном в обнимку — сукой своей любимой Голди.
:coffee:
сПит, бля…
:coffee:
не. это вмешиваецца в начинку — растопи маслу и вмешай.
а то херня мот случиццо…
:coffee:
А то!
Да, это у меня способ такой — если надо сделать, чтобы дети наверняка съели, то надо добавить бекон. Особенно старшей, они привереда до сих пор. В итоге, регулярно «облагораживаются» макароны, пюре, картошка, бутерброды, яичница — ну хоть в компот не идет.
Оееее! :yahoo:
У меня сын мясо, бекон, сало может с чем угодно есть и когда угодно. В любом блюде ищет..если не находит…все, еда не полноценная :haha:
Вот и отлично с выходным подвалило! :good:
Гости вечером?
Ладно, растоплю)) :pivo:
:good:
Свети, я нарыла в закладках про твой 3% уксус — он хорош в маринадах — я виноград с ним мариновала.
да и в салаты тож идёть…
:coffee: :coffee:
Спасибо!
Я ещё не применяла пока, даже не пробовала острый или нет))
лови —
http://www.rus-food-recipes.ru/P_5/1/29.htm
Спрятала!
Сикомора, спасибо! Да, мультиварка не делает румяную корочку, вот и приходится переворачивать ))
Мне хочется и с луком+яйца и с капустой+яйца+обжаренный лук и сливочное масло.
завтра в субботу — большой сходняк!
(перекур — и арбайтн на кухню…)
:coffee: :coffee:
А, я думала сёдни
Удачи в горячем цеху!))
это писец — достала семгу (на пасмареть), не удержаласи и кусок отрезала…
а она готова! за сутки…но завтра буит есчо вкуснее, я думаю.
бля — как классно крупномолотые перчины…и чиво я так раньше не делала?!
в смысле — с перцем…?
:apstenu:
Я тя поздравляю с ДР любимого!
Всех ему (с тобой) благ и удовольствий! :yahoo:
Романа Батьковича — с Днюхой атдуши!
Совсем меня с толку сбили пирогами аппетитными.
Сгоношила себе мешков с креветками из фило, на обед.
Вкусно, кстати.
Спасибо большое!
Спасибон, Жека!
Малка, красиво как и очень аккуратно! Супер просто! :good: :good: :good:
Чем ты перевязывала? Я когда-то из блинчиков такие мешочки ваяла, решила их перьями зеленого лука перемотать, замучилась, капец просто. У тебе идеально. Там внутри просто креветки? Обжаренные или как?
И что за соус?
передаю слова Романа — Всем спасибо, очень приятно…
выпил бы со всеми, и не по одной!
символично чокнулся с мониторои и выпил румку конины.
:alc:
Барсунь, я с тобой в другом посте выпиваю :haha: И здесь тоже выпью за здоровье твоего любимого. :alc: :alc: :alc:
с фило креветки — заибись, как вкусно!
и кусочки рыбы тоже — помните, Хуев на Хули показывал?
я потом повторяла неоднократно — под пивас — просто улетает!
(порысила арбайтен)
:good: :good: :good:
Внутри креветки мелко резанные с жареным луком. Перевязывала стеблями от петрушки, как и ты пробовала перьями зеленого лука перевязывать, рвутся они.
спасибо, Сикомора!
( с утра прихлебываю по чуть-чуть…)
:alc:
Бальзамик, масло оливковое, хлопья чили (острова) и черный свежесмолотыи. Доедаю уже 3 штуки осталось.
А потом в духовку?
Аааа! Мне одну оставь! :yahoo:
Вот ведь, олкашки, пойду, налью и себе штоли. :alc:
Да, минут на 10-12, не дольше!
Конечно да! Для хорошего человека не жалко! :pivo:
Спасибо! Жую, довольная! :pivo:
Барсунь, с именинником!!! Всех благ!!!!! :alc:
Очень смешно, папа-то » шутки юмора» понимает, когда крокодилы съедят, а белые медведи голодными останутся, это улёт.
Папа вообще невозмутим, а девочка — прелесть, одевается ведь на полном серьезе)) Я сына в таком же возрасте собирала не помню уже куда, тоже насовсем уходить собирался))) даже за дверь выпустила, но в глазок смотрела, что же дальше будет. Минуты три постоял, подумал и стал ломиться домой. Больше попыток уйти в неизвестность не предпринимал. :haha:
Барс, с именинником! Здоровья ему и успехов, а радость у него уже есть — ты! :yahoo:
Ух, красота, прямо представила, как они хрустят! :good:
Спасибо, моё сэрденько!
:red:
Спасибо, Грузи!
заложила твой рулькорулет (хазбенда фирменное — сам делает!) в скороварку…
1 час — и готово!
на ночь — под гнет…
и буженина уже в духоффку рвецца…
какое щастье, что сиводня не жарко — хрен бы я дкхоффку включила…
Привет!
Почему это исполнение? Барсунь, искренно!
Всех нас мысль такая осеняла, я вот умру, не на долго, на чуть-чуть, а вы тут без меня поплачете! :cry:
моя дщерь тоже уходила — мы иё одели и выпустили, наблюдали с лоджии за ней.
она подобрала собаку, потом к ней подошел сторож со стрйки — левая секция нашего дома достраивалась, и привел иё домой вместе с собакой…
малая говорит — мама, давай помоем эту собачку — у неё грязный подбородочек…
неделю этот щенок прожил у нас ( сгрыз кхуям мои тапки) и на выхи — мы иво в деревню отвезли.
Юра, спасибо!
очень люблю Никольского…
:alc:
От хазбенда всем завет —
Учиться, учиться и ещё раз — ДЕНЬГАМИ!
(уипимшы, сердешный…имеет право!)
Встречала в сети такой пирог, но не делала. Теперь есть проверенный вариант! яйца с луком, мне там особенно, хорошИ! ;-)
девачка, да…даже муж смеялся))
Папаня маньяк чистый! :haha:
Мать видать уже «уехала» вафрику (дети часто копируют модель поведенческую у родителей) :crazy:
Красотища!
Вот всегда такое с удовольствием! :good: