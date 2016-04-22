Заливной пирог с яйцами и зеленью

Утилизируем пасхальные вареные яйца правильно!





Не знаю, как у вас, но у меня дома на Пасху скапливается большое количество крашеных и некрашеных яиц. И вечная проблема, куда их употребить. Сегодня покажу вам один очень простой пирог, который стал для меня настоящей находкой. И главное, что начинку к нему можно придумать любую. Готовим «весенний вариант».

Понадобится:



Для теста:

— яйца — 5 шт.

— мука — 220 гр

— сметана — 350 гр

— соль — 2 ч.л. (без горки)

— разрыхлитель — 1 ч.л. (с горкой)

Для начинки:

— яйца вареные — 6 шт.

— укроп

— зеленый лук

— соль, ЧСМП, паприка — по вкусу.

Еще нужно будет сливочное масло, чтобы смазать форму.

Готовим начинку:

Яйца отварить вкрутую, порубить кубиком. Для экономии времени можно потереть на крупной терке. Лук, укроп измельчить. Все смешать, добавить соль, перец.



Теперь тесто:

Яйца взбить с солью и перцем.



Соли нужно немного, в начинке она уже есть, поэтому не пересолите. Добавить сметану, снова взбить.



Муку просеять, всыпать разрыхлитель, перемешать и порциями добавить в яичную смесь.



Взбить тесто до консистенции сметаны, чтобы стекало с ложки.



Форму хорошо смазать сливочным маслом, присыпать мукой или манкой.



Вылить в форму 1/3 теста.



Потом равномерно распределить начинку, не вдавливая ее.



Залить сверху оставшимся тестом, начиная с краев. В последнюю очередь — серединку.



Пирог отправить в духовку. Если у вас жаропрочная посуда, в которой вы уверены, то разгоняйте сразу духовку до 175 С. Я побоялась, что моя стеклянная форма лопнет от перепада температур, поэтому сначала чуть прогрела духовку, поставила пирог на среднюю решетку, только потом прибавила температуру. Пекла при 175 С 40 минут, потом прикрыла верх пирога фольгой и еще 10 минут, до румяности.



Готовый пирог пусть постоит 3-5 минут. Затем переверните его аккуратно на доску и оставьте еще на 5-7 минут. За это время он, под своим весом, должен хорошо выпасть из формы.



Вот здесь видно, что он висит и не падает пока.



Чтобы ускорить процесс, можно поверх формы положить влажное полотенце.



Все! Пирог красиво выпал, не пристал ни ко дну, ни к стенкам.



Теперь переворачиваем его обратно, накрыв каким-нибудь подходящим по размеру блюдом или доской.



Заливной пирог нужно разрезать пополам, чтобы выпустить из него пар.



Накрыть чистым, сухим полотенцем и дать настояться где-то 1 час, чтобы пирог остыл и стал в меру влажным.



Подаем, пробуем и радуемся, что все получилось.



Очень вкусно, если в начинку добавить немного брынзы, только соль исключить. Можно кусочки отварной рыбы или курицы. Хорош такой пирог с капустой и грибами, со щавелем или черемшой. Пробуйте, надеюсь, вам понравится.

Приятных кулинарных открытий!

© Сикомора